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Adilcevaz’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

İHA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Adilcevaz’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.
İlçe meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından Adilcevaz Sosyal Hizmetler Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda duygu dolu anlar yaşandı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından müzik dinletisi, skeç ve slayt gösterileri sunuldu. Ardından öğrenciler tarafından şehit annelerine çiçek takdim edildi.
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.
Programa Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı M. Arif Tusun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kurum amirleri, şehit aileleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Öte yandan, hazırlanan program kapsamında 2014 yılında Siirt’te şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kemal Dursun’un ailesinin yanı sıra 2005 yılında Şırnak’ta şehit olan Piyade Er Mehmet Ali Erçetin’in kabri ziyaret edildi.

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