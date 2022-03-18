Bolu Dağı´nda kar yağışı: 32 araç çarpıştı, 6 yaralı- Yeniden

Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)BOLU Dağı´nın TEM Otoyolu geçişinde yoğun kar yağışı sonucu İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 32 araç çarpışırken, 6 kişi yaralandı. Yol bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, saat 15.15 sıralarında, Bolu Dağı´nın TEM Otoyolu Kaynaşlı Darıyeri mevkisinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sırasında araçların kayması sonucu İstanbul ve Ankara istikametlerinde zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Ankara istikametinde 5 TIR, 2 otomobil, İstanbul istikametinde ise 14 TIR, 8 otomobil, 1 otobüs ve 2 minibüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiye ilk müdahalede bulundu.
Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Geriden gelen araçlar, Abant ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçlar yol kenarına alınırken, bazı araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat sonra her iki istikamette de ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. Ekiplerin, hasar gören araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ederken, kar yağışı etkisini sürdürüyor.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bitlis Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ
2022-03-18 16:28:28
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