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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis yeniden kara teslim

İHA

Bitlis yeniden kara teslim

Bitlis'te yoğun kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.
Bu yılki kış sezonu toplamında 9 metreden fazla kar yağışı alan Bitlis, yeniden yoğun kar yağışının etkisine girdi. Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Mart ayının sonlarına gelinmesine rağmen etkisini yitirmeyen kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor. Yazı beklerken yeniden kışı yaşamaya başlayan Bitlisliler ise dört gözle baharı beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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