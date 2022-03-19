Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİSDiyarbakır karayolunda kamyon ile TIR'ın çarpıştığı kazada, araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde BitlisDiyarbakır karayolunun 35´inci kilometresinde bulunan Narlıdere köyü yakınlarında meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu kentte, sürücüsü ve plakası bilinmeyen TIR ile bir kargo şirketine ait Cihat Düzkaya yönetimindeki 65 AAS 776 plakalı kamyon çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan kamyon sürücüsü Düzkaya, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-03-19 20:45:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.