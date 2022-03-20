Güroymak’ta yoğun sis

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Bitlis’in Güroymak ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş uzaklığı ise 30 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü ilçede, bugün de yoğun sis etkili oldu. Etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığının yer yer 30 metreye kadar düştüğü ilçede özellikle sürücüler zor anlar yaşadı.

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