Yolu kapalı köyde sancılandı, paletli araçla götürüldüğü hastanede doğum yaptı 

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, kar yağışıyla yolu kapanan köyde doğum sancıları başlayan Melek Savucu, paletli araçla alınıp, hastaneye ulaştırıldı. Sağlık ekibi, doğum yapan Savucu'nun bebeğine 'Azra' ismini verdi.

Bitlis merkeze bağlı Güven köyünde yaşayan Melek Savucu'nun dün gece doğum sancıları başladı. Kar yağışı nedeniyle yolun kapanması üzerine Savucu'yu hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla harekete geçen sağlık ekipleri, yolun açılmasını beklemeden paletli araçla yola çıktı. Hastanın yakınları da sedye ile Savucu'yu belli bir noktaya getirdi. Paletli araca alınan Savucu, yolun açık olduğu bölgede hazır bekletilen ambulansa bindirildi. Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savucu, kız çocuğu dünyaya getirdi. Sağlık çalışanları tarafından 'Azra' ismi koyulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-03-20 17:29:35



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