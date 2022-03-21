Bitlis'te 116 köy yolu kapalı; 1 ilçede taşımalı eğitime 'kar' engeli

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, kar yağışıyla kapanan 116 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütülürken, hava sıcaklığı, gece eksi 9 dereceyi gördü. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu Mutki ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar, 1 gün tatil edildi.

Bitlis'te 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlatırken, bugüne kadar yağan karın yerdeki kalınlığının 9 metreyi bulduğu belirtildi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 dereceyi gördüğü kentte, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Mutki ilçesinde ise taşımalı eğitim verilen okullar, bugün için tatil edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-03-21 12:21:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.