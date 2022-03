Bitlis'te 40 eve 'çığ' tahliyesi

Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te merkeze bağlı Gazibey Mahallesi'nde çığ riski nedeniyle 40 ev, tedbir amaçlı boşatıldı. Bitlis AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan "Bu bölgede 5 ayrı noktada, aktif durumda olan çığ patikası olduğunu tespit ettik" dedi.

Kentte son 1 haftadır aralıklarla süren kar yağışı, çığ riskini de beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Dideban Dağı'nın eteklerindeki Sapkor bölgesindeki Gazibey Mahallesi'ndeki 40 ev, çığ tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan evlerde yaşayanlar otel ve polisevine yerleştirildi.

İnceleme yapan Bitlis AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, bölgenin güvenli hale getirilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

'5 AYRI NOKTADA ÇIĞ PATİKASI TESPİT ETTİK'

Ekiplerin teknik inceleme başlattığını belirten Tunçtan "İlimiz merkez Gazibey Mahallesi sakinlerince 18 Mart 2022 günü akşam saatlerinde yapılan çığ ihbarı üzerine bölgeye ekiplerimiz yönlendirerek, gerekli ön incelemeler yapıldı. Teknik personelimiz ile yaptığımız teknik çalışmalar sonucunda bu bölgede; 5 ayrı noktada aktif durumda olan çığ patikası olduğunu tespit ettik. Ayrıca son zamanlarda bölgemizde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı çığ patikalarında yoğun bir kar birikintisinin olduğunu gördük. Yaptığımız çalışmalarda olası bir çığ afetinde etkilenebilecek olan 40 hanenin risk altında olduğunu tespit ettik" dedi.

'BARINMA GİDERLERİ KARŞILANACAK'

40 hanenin tahliye edildiğini açıklayan Tunçtan "Valimiz ve Belediye Başkanımızla yaptığımız istişareler sonucunda vatandaşlarımızın can güvenliği için geçici süreliğine tespit ettiğimiz 40 hanenin geçici nakledilmesi için bir karar aldık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için de AFAD Başkanlığı olarak, vatandaşlarımızın geçici barınmaları için 2 otel ayarladık. Bununla birlikte kamu misafirhanelerini ayarladık. Vatandaşlarımızın iaşe ve barınma giderleri müdürlüğümüzce karşılanacaktır. Bununla birlikte vatandaşlarımız kiralık ev bulduklarında da kiraları tarafımızdan karşılanacaktır. Bu bölge, daha önce çığ felaketinin yaşandığı bir bölgedir. 1990'lı ve 2000'li yıllarda bu bölgede çığ afeti meydana gelmişti" diye konuştu.

'GEÇİÇİ TAHLİYEYİ YAPMAK ZORUNDA KALDIK'

Tunçtan, riskin ortadan kalkmasının ardından evlere dönüş olabileceğini belirterek, "Dolayısıyla olası bir afet durumunda çığ afeti durumunda vatandaşımızın can güvenliği için bu geçici tahliyeyi yapmak zorunda kaldık. Yağışın durmasına müteakip bizler risk bertaraf edildikten sonra alacağımız ikinci bir kararla vatandaşlarımız tekrardan evlerine dönebileceklerdir. Bitlis Belediyesi ekipleri tarafından hane hane gezilerek, bu konuda bilgilendirme yapılarak tebligatlar iletildi. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz duyarlı olmalarını istiyoruz. Zira son zamanlarda yağan kar yağışı ve patikalarda oluşan kar birikintileri böyle bir riskin olduğunu bize gösteriyor" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN

2022-03-22 11:30:26



