Atıl durumdaki bilgisayarlar tamir edilerek eğitime kazandırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıl durumdaki bilgisayarlar tamir edilerek eğitime kazandırılıyor

İHA

Atıl durumdaki bilgisayarlar tamir edilerek eğitime kazandırılıyor

Bitlis’in Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, atıl durumda bulunan bilgisayarları toplayıp tamir ederek ihtiyacı olan okulların kullanımına sunuyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda ve kurumlarda çalışmayan ve atıl durumda bulunan bilgisayarların yeniden kullanıma sunulması için “Atıl Durumdaki Bilgisayarların Geri Dönüşümü” projesini hayata geçirildi. Proje kapsamında okullarda ve başka kurumlarda atıl durumda bulunan bilgisayarlar toplanarak Bilgisayar Teknisyeni Ufuk Sadi tarafından yapılan SSD Hardisk ve Ram yükseltme, format gibi işlemlerin ardından kullanıma hazır hale getirilerek ihtiyacı olan merkez ve köy okullarının kullanımına sunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yapmış olduğumuz köy ve merkez okul ziyaretlerinde depolarda atıl durumda birçok bilgisayar olduğunu görünce arkadaşlarımız ile böyle bir proje yapılması fikri ortaya çıktı. Şimdiye kadar toplamış olduğumuz 25 bilgisayardan 20 tanesi aktif hâle getirilmiştir. Bunlardan 15 tanesinin okullarımıza dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Projemiz devam etmekte olup tüm kurumlarımızdaki atıl durumdaki bilgisayarlar toplanarak yenilenip ihtiyacı olan okullarımıza dağıtılacaktır. Proje kapsamında yaklaşık 300 bin lira tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır. Projede emeği olan tüm arkadaşları tebrik edip teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te çığ tehlikesi: 40 ev boşaltıldı
YEREL HABERLER Bitlis'te çığ tehlikesi: 40 ev boşaltıldı
Bitlis'te 40 eve 'çığ' tahliyesi
YEREL HABERLER Bitlis'te 40 eve 'çığ' tahliyesi
Bitlis’te kar kapı ve pencereleri kapattı Yağan kar ve çatıdan düşen kar kütleleri sonucu bir iş yerinin pencereleri ve kapıları kapandı Kara gömülen iş yerinin sahibi çıkış yolu arıyor
YEREL HABERLER Bitlis’te kar kapı ve pencereleri kapattı Yağan kar ...
Bitlis’te buz sarkıtlarının boyu 6 metreyi geçti 116 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte tek katlı evler ve tabelalar kardan kayboldu Bitlis'te bu mevsim yağan karın kalınlığı toplamda 9 metre 3 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Bitlis’te buz sarkıtlarının boyu 6 metreyi geçti 116 ...
Bitlis'te 116 köy yolu kapalı; 1 ilçede taşımalı eğitime 'kar' engeli
YEREL HABERLER Bitlis'te 116 köy yolu kapalı; 1 ilçede taşımalı ...
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması ...
Yolu kapalı köyde sancılandı, paletli araçla götürüldüğü hastanede doğum yaptı 
YEREL HABERLER Yolu kapalı köyde sancılandı, paletli araçla ...
Kardan kapanan yolu aşarak hamile kadını hastaneye yetiştirdiler
YEREL HABERLER Kardan kapanan yolu aşarak hamile kadını hastaneye ...
Güroymak’ta yoğun sis
YEREL HABERLER Güroymak’ta yoğun sis
Güroymakspor Bitlis Özgüzeldere Spor’a 2-1 yenildi
YEREL HABERLER Güroymakspor Bitlis Özgüzeldere Spor’a 2-1 yenildi
Bitlis'te bu kış 9 metrelik kar yağdı
YEREL HABERLER Bitlis'te bu kış 9 metrelik kar yağdı
Bitlis’te 248 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 248 köy yolu ulaşıma kapandı
Güroymak’ta fasulye tohumu ön başvuruları başladı
YEREL HABERLER Güroymak’ta fasulye tohumu ön başvuruları başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.