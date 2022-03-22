Atıl durumdaki bilgisayarlar tamir edilerek eğitime kazandırılıyor

Bitlis’in Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, atıl durumda bulunan bilgisayarları toplayıp tamir ederek ihtiyacı olan okulların kullanımına sunuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda ve kurumlarda çalışmayan ve atıl durumda bulunan bilgisayarların yeniden kullanıma sunulması için “Atıl Durumdaki Bilgisayarların Geri Dönüşümü” projesini hayata geçirildi. Proje kapsamında okullarda ve başka kurumlarda atıl durumda bulunan bilgisayarlar toplanarak Bilgisayar Teknisyeni Ufuk Sadi tarafından yapılan SSD Hardisk ve Ram yükseltme, format gibi işlemlerin ardından kullanıma hazır hale getirilerek ihtiyacı olan merkez ve köy okullarının kullanımına sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yapmış olduğumuz köy ve merkez okul ziyaretlerinde depolarda atıl durumda birçok bilgisayar olduğunu görünce arkadaşlarımız ile böyle bir proje yapılması fikri ortaya çıktı. Şimdiye kadar toplamış olduğumuz 25 bilgisayardan 20 tanesi aktif hâle getirilmiştir. Bunlardan 15 tanesinin okullarımıza dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Projemiz devam etmekte olup tüm kurumlarımızdaki atıl durumdaki bilgisayarlar toplanarak yenilenip ihtiyacı olan okullarımıza dağıtılacaktır. Proje kapsamında yaklaşık 300 bin lira tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır. Projede emeği olan tüm arkadaşları tebrik edip teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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