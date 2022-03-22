Bitlis´te eğitime 'kar' engeli

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.
Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy okullarımızda 23 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmiştir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-03-22 20:56:11
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