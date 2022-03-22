Bitlis'te okullara kar tatili

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Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime 1 günlük ara verildi.

Bitlis'te haftalardır etkileyen kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Valiliği, “Meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar sebebiyle; Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy okullarımızda 23 Mart Çarşamba günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir” duyurusunda bulundu.

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