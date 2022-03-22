Tatvan'da eğitime 'kar' tatili

Tatvan’da olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime 1 günlük ara verildi.



Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle; Tatvan merkez ve köy okullarımızda 23 Mart Çarşamba günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 23.03.2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.” denildi.

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