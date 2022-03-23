Güroymak’ta kar tatili

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilerek, “Yoğun kardan dolayı ilçe merkezi, belde ve köylerdeki tüm eğitim kurumlarında bugün (23.03.2022) eğitime ara verilmiştir” denildi.

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