Güroymak’ta kar tatili

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilerek, “Yoğun kardan dolayı ilçe merkezi, belde ve köylerdeki tüm eğitim kurumlarında bugün (23.03.2022) eğitime ara verilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.