32 yıldır yaptığı maketlerle Ahlat’ın tanıtımına katkı sunuyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 32 yıldır ahşap maket ustalığı yapan Muzaffer Pirhasanoğlu, yapmış olduğu kümbet maketleriyle ilçenin tanıtıma büyük katkı sunuyor.

İlk başlarda hobi olarak başladığı işi meslek haline dönüştüren Pirhasanoğlu, ilçe merkezindeki atölyesinde çeşitli ağaçlarla hem Ahlat’taki hem de bölgedeki çeşitli tarihi yapıların maketini hazırlıyor. İlçede bulunan 14 adet kümbetin maketini seri halinde de yapan Pirhasanoğlu, maket kümbetlerin tanıtım noktasında son derece etkili olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Pirhasanoğlu, ilçede ve bölgedeki tarihi yapıların maketlerini farklı boyutlarda yaptığını belirterek, "Yaklaşık 32 yıldır kümbet maketleriyle uğraşıyorum. İlk zamanlarda bir uğraş olarak yaptığım kümbet maketlerini zamanla iş yeri açarak daha geniş kitlelere ulaştırmaya başladım. Ahlat’ta toprak üstünde bulunan 14 adet kümbetin hepsinin seri halinde maketini yapıyorum. Bu maketleri genel ağırlıkta sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar talep ediyor. Bu yaptığım maketlerle ilçemizin tanıtımı noktasında aslında bir kültür elçiliği yapıyorum. Ahlat’ın tanıtımına kümbet maketleri güzel bir katkı sunuyor. Maketlerin yapımında yöremizde yetişen ceviz ağacını ağırlıkta kullanıyorum. Kümbet maketlerinin ağırlıkta olarak Ahlat’ın sembolü olarak tanımlanan Emir Bayındır Kümbeti en çok talep edilen maketlerin başında yer alıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.