Tatvanlı öğrenci ‘Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nda bölge ikincisi oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde eğitim gören 6 sınıf öğrencisi Yusuf Şalumlu, katıldığı ‘Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nda bölge ikincisi oldu.

Tatvan ilçesindeki Sultan Alparslan Proje İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Şalumlu, Diyarbakır’da yapılan ‘Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’ bölge finaline katıldı. Sultan Alparslan Proje İmam Hatip Ortaokulunda hem okuyup hem de hafızlık yapabilen Şalumlu, gösterdiği performansla bölge finalinde ikinci seçildi. Şalumlu’nun başarısı eğitim ve müftülük camiasını olduğu kadar ilçe halkı tarafından da sevinçle karşılandı.

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