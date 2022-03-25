Tatvanlı öğrenci ‘Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nda bölge ikincisi oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde eğitim gören 6 sınıf öğrencisi Yusuf Şalumlu, katıldığı ‘Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nda bölge ikincisi oldu.
Tatvan ilçesindeki Sultan Alparslan Proje İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Şalumlu, Diyarbakır’da yapılan ‘Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’ bölge finaline katıldı. Sultan Alparslan Proje İmam Hatip Ortaokulunda hem okuyup hem de hafızlık yapabilen Şalumlu, gösterdiği performansla bölge finalinde ikinci seçildi. Şalumlu’nun başarısı eğitim ve müftülük camiasını olduğu kadar ilçe halkı tarafından da sevinçle karşılandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.