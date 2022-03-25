Bitlis’te karla mücadelede çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

– Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, bölgenin zorlu şartlarına rağmen köylerde vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mart ayında Bitlis merkeze toplam yağan kar miktarı yaklaşık 4,5 metre olurken, ekipler çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını yürütüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde ulaşımın kesintisiz sağlanması için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Tabanözü köyü yolunda devam eden çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani, karla mücadele ekipleriyle 7 gün 24 saat sahada olduklarını söyledi. Geylani, “Bitlis merkeze bağlı Tabanözü köyündeyiz. Görüldüğü üzere bu köyümüz yoğun kar yağışı alan bir yer. 350 köy ve 293 mezrada karla mücadele çalışması sürdürmekteyiz. Bitlis İl Özel İdaresi olarak 2 bin 500 kilometre olan yol ağımızda bugüne kadar 24 bin kilometrelik bir yol açma çalışmamız oldu. Arazimiz ve koşullarımız zor. Bu zor koşullarda vatandaşlarımızın yoğun kar yağışından etkilenmemesi için 75 personel ve 55 iş makinesiyle karla mücadele çalışmamızı aralıksız sürdürmekteyiz. Dün itibariyle 301 köy yolumuz ulaşıma kapalı durumdaydı. Bugün ulaşıma kapalı olan köy sayımız ise 61’dir. İçinde bulunduğumuz Mart ayında yağan karın miktarı 4,5 metredir. Bütün bir kış boyunca da bu rakam yaklaşık 10 metre civarındadır. Kapalı olan köy yollarımızı açmak için 24 saat esasına göre devam etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.