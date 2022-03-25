Bitlis'te 350 köy ve 293 mezra yolunda ekiplerin zorlu karla mücadelesi



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS´te aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor. 350 köy ve 293 mezra yolunda karla mücadele eden ekipler, zaman zaman zor anlar da yaşıyor.

Kent merkezinde kar kalınlığının mart ayında 4 metreyi aştığı Bitlis´te tek katlı evler ve araçlar kar altında kaldı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 10 ayrı şantiyede 75 personel ve 55 iş makinesi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bir taraftan karla diğer taraftan da doğa şartları ile mücadele ediyor. Bitlis merkeze bağlı Tabanözü köyü yolunda karla mücadele çalışmalarını inceleyen Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani, halen kapalı olan 61 köy yolunun açılması için de çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

350 köy ve 293 mezrada karla mücadele çalışması yaptıklarını anlatan Geylani, "Bitlis merkeze bağılı Tabanözü köyü yolundayız. Köyümüz yoğur kar yağışı alan bir yer. İl Özel idaresi olarak 2 1500 kilometre olan yol ağımızda bugüne kadar 24 bin kilometrelik bir yol açma çalışmamız oldu. Arazimiz ve koşullarımız zor. Bu zor koşullarda vatandaşlarımızın yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 75 personel ve 55 iş makinesiyle karla mücadele çalışmamızı aralıksız sürdürmekteyiz. İçinde bulunduğumuz mart ayında ilimize yağan karın miktarı 4 metreyi aştı. Bütün bir kış boyunca da bu rakam 12 metreyi aşmış durumda. Kapalı olan köy yolları açma çalışmamız 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir." dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-03-25 15:12:33



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