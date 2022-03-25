Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tatvan karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Köprücük köyü mevkisinde meydana geldi. Bahattin Durmuş yönetimindeki 34 UF 3906 plakalı minibüs ile Kevi Toksun yönetimindeki 49 AJ 671 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kevi Toksun kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki Fırat Toksun, İsmail Toksun, Ceylan Toksun ve minibüs sürücüsü Bahattin Durmuş yaralandı. İhbarla gelen jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kevi Toksun'un cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-03-25 19:25:33
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