Doç. Dr. Adem Palabıyık: “CHP, HDP’leşirken HDP Kemalist'leşiyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Adem Palabıyık: “CHP, HDP’leşirken HDP Kemalist'leşiyor"

İHA

Doç. Dr. Adem Palabıyık: “CHP, HDP’leşirken HDP Kemalist'leşiyor"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, CHP’nin ve yöneticilerinin özellikle son dönemde HDP ile yakınlaştığını ve HDP’nin de buna karşılık verdiğini belirterek, “CHP, HDP’leşirken; HDP, Kemalist'leşiyor” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçilebilmek için HDP ile ciddi anlamda yakınlaştığını söyledi. CHP’nin artık eski geleneği temsil etmediğini ifade eden Palabıyık, “Günümüzde Atatürk’ün partisinden hiçbir belirti kalmadı, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP’yi, HDP’nin beşinci kol faaliyet alanı haline getirdi. HDP, ifade etmek istediklerinin artık CHP üzerinden de ifade edebiliyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu, Veli Ağababa, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu gibi isimler, CHP’nin, HDP’leşmesinde önemli rol oynamaya başladılar. Hatta Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkan yardımcıları Nurullah Timur ve Kasım Ergün, dün Ankara’da CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile bir araya geldi. Bu görüşmede ise şunlar konuşuldu: ‘Kürtlerin millet olma gerçeklikleri kabul edilmeli, yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulmalıdır. Kürt dili kamusal alanda resmi dil olmalı. Kürtlere kendi ana dilleri ile eğitim, öğretim hakkı tanınmalıdır. Düşünce, ifade, inanç ve örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Kürdistan ismi üzerindeki tüm yasaklara son verilmeli, Kürdistan adlı siyasi partiler, STK ve kültürel kurumlar özgürce kurulabilmeli. Tüm bu adımlar ve haklar yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulmalıdır. Düşünceleri ve siyasal faaliyetleri nedeniyle hapiste olanlar bir an önce serbest bırakılmalı, haklarındaki davalar düşürülmelidir. Türkiye Devleti, başta BM ve AB ile olmak üzere imza attığı tüm uluslararası anlaşmaları kayıtsız şartsız hayata geçirmeli, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası anlaşmalara koyduğu tüm çekinceleri hemen kaldırmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası’nın 90. Maddesi uygulanmalıdır’. CHP’li Salıcı ise bu tutumları genel merkeze iletti” ifadelerini kullandı.

“CHP, devletin ideolojik aygıtı haline getirildi”
CHP’nin, artık bir baskı aracı haline getirildiğini sözlerine ekleyen Palabıyık, “CHP, kuruluş ilkelerini tamamen terk etti ve bir baskı unsurunun bir parçası haline getirildi. Çünkü CHP, artık bir ideolojik aygıt görevi görüyor. Özellikle HDP’nin talepleri doğrultusunda hareket ederek gerektiğinde Selahattin Demirtaş’a, gerektiğin de ise Osman Kavala’ya özgürlük isteyecek kadar ideolojik aygıt olarak ön plana çıkıyor. Hatta belirli zamanlarda FETÖ zihniyeti ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kamudan ihraç edilen ve haklarında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan kişilerin dosyalarının yeniden ele alacaklarını, söz konusu kişilerin adil, eşit ve bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanacağını savunması bahsettiğimiz tutumun son işareti olmuştu. CHP, ülkemiz için ajanlık yapanların veya bu tür girişimde bulunanların yeniden güç elde edebilmesinin önünün açılmasının çağrısını yaptı. Yine FETÖ üyeleri de seçimde CHP çağrısı yaptı. Yani CHPHDP ve FETÖ denkleminde artık saflar netleşiyor. Her üç tarafta gerektiği dönemlerde birbirlerini açık biçimde destekliyorlar. HDP’de, CHP’nin bu desteğini karşılıksız bırakmıyor ve Kürtleri geleneklerinden koparmak için elinden geleni yapıyor. Özellikle dindar ve muhafazakar Kürt ailelerin çocuklarını gençlik kolları aracılığı ile ideolojikleştiriyor ve seküler bir bilinç oluşturmaya çalışıyor. Ayrıca, kadın modernleşmesi adı altında aile yapılarını dinamitliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 ...
Tatvan’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Tatvan’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
AKUT Bitlis İl Temsilciliği törenle açıldı
YEREL HABERLER AKUT Bitlis İl Temsilciliği törenle açıldı
Bitlis'te 350 köy ve 293 mezra yolunda ekiplerin zorlu karla mücadelesi
YEREL HABERLER Bitlis'te 350 köy ve 293 mezra yolunda ekiplerin ...
Bitlis’te karla mücadelede çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Bitlis’te karla mücadelede çalışmaları tüm hızıyla ...
Süphan Dağı eteklerinde zorlu hayvancılık
YEREL HABERLER Süphan Dağı eteklerinde zorlu hayvancılık
Tatvanlı öğrenci ‘Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nda bölge ikincisi oldu
YEREL HABERLER Tatvanlı öğrenci ‘Genç Muhafızlar Hafızlık ...
32 yıldır yaptığı maketlerle Ahlat’ın tanıtımına katkı sunuyor
YEREL HABERLER 32 yıldır yaptığı maketlerle Ahlat’ın tanıtımına ...
Bitlis’te 400 yataklı hastane binası kara gömüldü Hastane binasının kar altında kalan bazı giriş kapıları geçici olarak kapatıldı
YEREL HABERLER Bitlis’te 400 yataklı hastane binası kara ...
Vali Çağatay, çığ tehlikesi olan mahallede incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Çağatay, çığ tehlikesi olan mahallede ...
Kaymakam Yelek şehit ve gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Yelek şehit ve gazi aileleriyle yemekte bir ...
Tonlarca kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Tonlarca kar kütlesinin altında kalmaktan son anda ...
Güroymak’ta hayvanları aşılama çalışması
YEREL HABERLER Güroymak’ta hayvanları aşılama çalışması
Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı
YEREL HABERLER Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı
Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ...
Bitlislilerin korkulu rüyası: Çatılardaki kar kütlesi Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütlelerinin düşmesi korkutuyor
YEREL HABERLER Bitlislilerin korkulu rüyası: Çatılardaki kar ...
İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor
YEREL HABERLER İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor
Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu
Ahlat, Güroymak ve Mutki ilçelerinde eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Ahlat, Güroymak ve Mutki ilçelerinde eğitime ara ...
Çatıdan düşen kar kütlesinin altında can verdi
YEREL HABERLER Çatıdan düşen kar kütlesinin altında can verdi
Bitlis merkez ve Tatvan'da okullara 'kar' tatili
YEREL HABERLER Bitlis merkez ve Tatvan'da okullara 'kar' tatili
(Özel) Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
YEREL HABERLER (Özel) Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı ...
Bitlis ve Tatvan'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bitlis ve Tatvan'da eğitime kar engeli
Kar yağışından deponun çatısı çöktü
YEREL HABERLER Kar yağışından deponun çatısı çöktü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.