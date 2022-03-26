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Kar kütlesinin penceresini kırdığı ailenin yardımına AFAD ekipleri yetişti

İHA

Kar kütlesinin penceresini kırdığı ailenin yardımına AFAD ekipleri yetişti

Bitlis’te çatıdan düşen kar kütlesinin penceresini kırdığı ailenin yardımına AFAD ekipleri yetişti.
Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine hemen harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, çatıdan düşen kar kütlesinin penceresini kırdığı aile için hemen çalışma başlattı. Yaşlı ve engelli bireylerin de yaşadığı evin penceresinin önündeki kar kütlesini küreklerle temizleyen ekipler, son günlerde çatılardan düşen kar kütleleri konusunda vatandaşları da uyardı.

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