Tatvan Belediye Başkanı Geylani’den 'çatı temizliği' uyarısı

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, çatı saçaklarında tehlike oluşturan kar ve buz kütlelerinin temizlenmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yağışın ardından karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, havaların ısınmasıyla eriyip tehlike oluşturan buz sarkıtları ve çatılardaki kar kütlelerinin temizlenmesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başkan Geylani, "Yoğun kar yağışı sonrası aşırı soğuklardan dolayı çatılardaki karlar tehlike oluşturmuyordu. Ancak bugünlerde havaların biraz ısınması ile çatılardaki karlar ve buzlar tehlike oluşturmaya başladı. İstenmeyen kazaların yaşanmaması için vatandaşlarımızdan ev veya iş yerlerinin çatılarının karını temizlemelerini rica ediyorum. Herhangi bir aksiliğin yaşanmaması için bu konuda duyarlı davranılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Caddesi’nde zabıta ekipleri tarafından iş yerleri bulunan esnaflara uyarılarda bulunduklarını kaydeden Başkan Geylani, "Çatı sarkıtlarından dolayı kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz. Belediye olarak hem uyarı ile hem de anonslar hem de sosyal medya üzerinden uyarılarımızı yapıyoruz. Uyarımız dikkate alınarak çatı karlarının temizlenmesi yapıldıktan sonra ekiplerimiz yollarda toplanan kar kütlelerini yükleyip taşıyor. Özellikle vatandaşların sık kullandığı yollarda çatı temizlikleri hemen yapılması gerekir. Araç sürücülerinden de çatıları temizlenmeyen binaların önüne park etmemelerini rica ediyoruz. Herhangi bir kazanın yaşanmaması için vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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