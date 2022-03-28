2 bin 948 rakımlı Nemrut yolunda karla mücadele çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 bin 948 rakımlı Nemrut yolunda karla mücadele çalışması

İHA

2 bin 948 rakımlı Nemrut yolunda karla mücadele çalışması

– Bitlis’te bulunan Türkiye'nin en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü yolunda yer yer 8 metreyi bulan karda çalışmalar gece gündüz devam ediyor.
Mart ayında aralıksız olarak yağan ve zaman zaman insan boyunu aşan karda yolları açmaya çalışan operatörler, 2 bin 948 rakımlı Nemrut Krater Gölü yolunda karın yanı sıra tipi ve arazi şartlarıyla da mücadele ediyor. Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Nemrut yolunda çalışmalarına devam eden karla mücadele ekipleri, dondurucu soğukla da mücadele ederek ulaşıma bağlı mağduriyetlerin önüne geçiyor.
Zaman zaman 40 saat yol açma çalışması yaptıklarını belirten Yakup Başar, “Kışın bu yollarda çalışma yapıyoruz. Bazı zamanlarda yaklaşık 19 saat bir yolu açmaya çalışıyoruz. Buralara kadar geldiğimizde çok fazla sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bazen bir bakıyoruz tipi gelip açtığımız yolu kapatıyor. Bizler daha varmak istediğimiz yola varmadan tekrar yollar kapanıyor. Tekrardan şehre inmek için zorluk yaşıyoruz. Şu an bulunduğumuz yerde 67 metre kar var. Zaman zaman yaklaşık olarak 40 saat aralıksız olarak operatör değiştirerek çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde 40 saat çalıştığımız bile oldu” şeklinde konuştu.
Tatvan’da Mart ayında 78 metre kar kalınlığını hayatında ilk defa gördüğünü belirten Mustafa Aksoy ise “Bir merak üzerine buraya geldik. Daha önce Yakup Bey 24 ve 36 saat aralıksız çalıştığından bahsediyordu. Ortalama 78 metre kar yüksekliğinden bahsediliyordu. Biz ilk başlarda abartı diye düşünüyorduk. Israr üzerine bizler de merak edip gelip görmek istedik. Muazzam bir kar kütlesi var. Bizler misafiriz ama burada yaşayan insanların zorluklarını tahmin edebiliyoruz” diye konuştu.
Yaklaşık 8 metre kar kalınlığının olduğunu ve yolu açmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren operatör Mehmet Ali Başar, “Yaklaşık 1920 saat burada çalışma yaptık. Bir günde hem gece hem de gündüz iki operatör ile vardiyalı çalışma yaptık. Uzun çalışma sonucunda yolu açtık. Yaklaşık 7 8 metre civarında kar kalınlığı var. Kar eriyeceği zaman tehlike oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan Belediye Başkanı Geylani’den 'çatı temizliği' uyarısı
YEREL HABERLER Tatvan Belediye Başkanı Geylani’den 'çatı temizliği' ...
Kar kütlesinin penceresini kırdığı ailenin yardımına AFAD ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Kar kütlesinin penceresini kırdığı ailenin yardımına ...
Aç kalan yaban domuzu yerleşim yerlerine kadar indi
YEREL HABERLER Aç kalan yaban domuzu yerleşim yerlerine kadar indi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.