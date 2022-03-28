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Güroymaklı öğrencilerden büyük başarı

İHA

Güroymaklı öğrencilerden büyük başarı

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki öğrenciler, katıldıkları ‘Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda büyük başarıya imza attı.
Bitlis’te yapılan ‘Akıl ve Zeka Turnuvası’ il elemesine katılan Güroymaklı 8 öğrenciden 7’si derece elde ederek madalya kazandı. Turnuvanın “Mangala” ortaokul oyununda Güroymak Yatılı Bölge Okulu öğrencisi Umut Özer il birincisi, yine “Mangala” oyununda Mevlana İlkokulu öğrencisi Eyyüp Can Kılıç il ikincisi, “Kulami” oyununda Yatılı Bölge Okulu öğrencisi Berat Demirata il birincisi, “Pentago” oyununda Yatılı Bölge Okulu öğrencisi Musa Çetin il ikincisi ve “Küre’’ oyununda Mevlana ilkokulu öğrencisi Said Eray Akgül ve Fatih Özdemir il ikincisi olurken, ortaokullar “Reversi” kategorisinde YBO öğrencisi Özkan Tapki il üçüncüsü seçildi.
Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri ve onları eğiten Burak Akgül öğretmeni tebrik ederek, Diyarbakır’daki Türkiye finallerinde başarılar diledi.

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