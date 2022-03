Ramazan ayında tok tutan besinler Diyetisyen Demir: “Doğru beslenildiği takdirde 15-16 saatlik açlık bizi zorlamayacaktır”

Bitlis’in Tatvan ilçesinde hizmet veren Diyetisyen Merve Demir, Ramazan ayına günler kala beslenme uyarısında bulunarak, “Doğru beslenildiği takdirde 1516 saatlik açlık bizi zorlamayacaktır” dedi.

Ramazan ayına günler kala doğru beslenme yöntemleri hakkında bilgiler veren Diyetisyen Merve Demir, “Ramazan ayının hakkını manevi anlamın dışında beslenme anlamında da vermek gerekiyor. İftar saati gelsin de şunu yiyelim diye düşünülmemesi gerekiyor. Bu tarz düşünceler ile günümüzü atlatırsak zor bir Ramazan geçiririz. Peki nasıl yapmamız gerekiyor? Ramazan ayında hala 2 öğün hakkımız var. Belli saatlerde bir şeyler yiyebiliyoruz. Vücudun ihtiyacını ona verdiğin zaman gün içerisindeki 1516 saatlik içerisindeki açlık bizi zorlamayacaktır. İlk birkaç gün alışma sürecinden dolayı zor geçebilir. Ama ondan sonra buna alışacağımızı ve daha kolay geçireceğimizi bilmek gerekiyor” dedi.



“Sahurda protein açısından zengin besinler tüketilmelidir”

Sahurda kahvaltılık ürünleri kullanmanın daha doğru olduğunu vurgulayan Demir, “Bunu ağır besinlerden sağlamak yerine örneğin et tüketiminden ziyade peynir ve yumurta gibi kahvaltı tarzı ilerlemek çok daha doğru olacaktır. Peynir ve yumurtanın yanında bir yağ grubunu yanına eklediğimiz takdirde gün içerisindeki tokluk süremiz uzar. Bu ise tahin ve pekmezden sağlanabilir. Fakat bunun da miktarına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Yoksa her şeyin fazlası sıkıntı olduğu gibi gün içerisinde bu da sizi susatacaktır. Zeytin, ceviz bu tür ürünlerde sağlıklı bir yağ grubu ve kararında alındığı zaman orucu olumlu etkileyecektir” diye konuştu.



“Sahurda mutlaka lifli ürünler tercih edilmelidir”

Vücut için hem vitamin hem de mineralleri sağlamak amacıyla lif alınması gerektiğini söyleyen Merve Demir, “Liflerde bulunan su içeriğinin fazla olmasından dolayı günü daha rahat geçireceğiz. Ekmek grubunda da mutlaka ürün tüketilmelidir. Esmer, tam buğday, çavdar ve chia tohumlu ekmekler olabilir veya bunu yulaftan bile karşılayabilirsiniz. Sahurdan hemen sonra uyumak doğru değildir. Mutlaka yarım saat 45 dakika beklemek gerekiyor” dedi.



“İftara mutlaka hurma ile başlanılmalıdır”

Kan şekerini dengelemek amacıyla hurma tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Demir, “Hurmanın içerisinde bulunan potasyum, magnezyum gibi faydalı mineraller sayesinde gün içerisindeki yorgunluğu ve açlığı biraz daha dengelemiş olacağız. Ardından biraz su ve çorba ile yemeğe giriş yapılabilir. Ana yemeği ihtiyacımıza göre az bir miktarda tabağa alarak yavaş yavaş yiyerek ilerleyebiliriz. Yemekten sonra tekrar bir şeyler yiyebileceğimizi bilmemiz gerekiyor. O an tıka basa mideyi doldurmanın çok da bir anlamı yok. Tüm gün 1516 saat boş bir mideye birden yüklenmekte yanlış olacaktır. Bundan dolayı hazımsızlık ve sindirim problemleri yaşanacaktır” şeklinde konuştu.



“İftardan 2 saat sonraya kadar bir şey tüketilmemelidir”

2 saatin ardından illa tatlı tüketilecek ise daha hafif tatlılar tüketilmesi konusunda bilgi veren Diyetisyen Merve Demir, “Dondurma ve az şekerli muhallebi tercih edilebilir. Tatlıdan ziyade iftardan sonra meyve yemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.



“İftardan sonra çayın yanına kuru meyveler tercih edilmelidir”

Kuru meyvenin daha sağlıklı olduğunu belirten Demir, “İftardan sonra yapılan çay keyfinin yanında tatlılar ve börekler yerine kuru meyveleri tercih etmenizi öneririm. Örneğin cennet hurmasının kurusu vardır ve tatlı isteğini bastıran bir alternatiftir. Özellikle yanına ve içerisine ceviz koyarak tüketildiği zaman çayın yanında tatlı isteğinizi durduracaktır” dedi.

