BİK Müdürü Uluçamlıbel’den Kaymakam Yelek’e ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek’i makamında ziyaret etti.
Hizan Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mekin Çelebi ve beraberindeki heyetle Kaymakam Yelek’i ziyaret eden Uluçamlıbel, ilçedeki yerel gazete ile ilgili bilgiler paylaşarak, Basın İlan Kurumunun kitaplarını hediye etti.
Kaymakam Yelek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
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