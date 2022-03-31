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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi’ne yükseldi

İHA

Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi’ne yükseldi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin TVF 1. Ligi’nde mücadele eden Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, lig şampiyonu olarak AXA Sigorta Efeler Ligi’ne yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nu üçüncülükle tamamlayarak playoff’lara katılma hakkı elde eden TÜRŞAD Voleybol Takımı, yarı final müsabakalarında Hatay Spor’u 32, Rest Property Alanya Belediyesini 32 ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Takımı'nı 30 mağlup ederek finallere yükseldi. Final müsabakalarında ise mücadele ettiği ilk karşılaşmada Ordu Akkuş Belediye Spor Takımını 30 mağlup eden Adilcevaz TÜRŞAD, finallerin ikinci karşılaşmasında Hatay Büyükşehir Belediyesine 32 mağlup oldu. Adilcevaz TÜRŞAD, bugün oynanan son karşılaşmada ise Bursa Hekimoğlu Takımını 30 mağlup ederek lig şampiyonu oldu. Adilcevaz TÜRŞAD ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi de Efeler Ligi’ne yükselen takım oldu.
Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, AXA Sigorta Efeler Ligi’ne yükselmenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, “Geçen yıl yükseldiğimiz Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde bu yıl büyük başarılar elde ederek Ankara’daki playoff’lara katılma hakkı elde ettik. Takımımız burada da büyük gayret sarf ederek AXA Sigorta Efeler Ligi’ne yükseldi. Tamamen gönüllülük üzerine kurulan takımımız çok büyük maddi ve manevi zorlukları hep beraber göğüsledi. Tüm il halkı bu başarı için kenetlendi. Şükürler olsun Bitlis tarihine altın harflerle yazılmış bir başarı elde ettik. Bu gururu ve sevinci bizlere yaşatan teknik ekibimize, oyuncularımıza, sponsorlarımıza ve bizlere destek olan herkese şükranlarımı sunuyoruz. Galibiyet Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın manevi hatırasına, Efeler Ligi’ne çıkma başarımız tüm Bitlis halkına armağan olsun” dedi.
Ankara’da yapılan karşılaşmalarda TÜRŞAD Voleybol Takımını yalnız bırakmayan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise takımla gurur duyduklarını ifade ederek, “TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde güzel maçlar ortaya koyarak Ankara’daki playoff’lara katılma hakkı elde eden takımımız, buradaki karşılaşmalarda da alnının akıyla mücadele ederek AXA Sigorta Efeler Ligi’ne yükseldi. Bizlere büyük bir gurur ve sevinç yaşatan takımımızı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen oyucularımıza, teknik ekibe ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Takımımıza önümüzdeki sezonda mücadele edeceği AXA Sigorta Efeler Ligi’nde başarılar diliyorum” diye konuştu.

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