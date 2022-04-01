6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi Şantiye Şefi Nail Aşit: “Ülkemizin birçok yerinde ilkbahar yaşanırken biz hala karla mücadeleye devam ediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi Şantiye Şefi Nail Aşit: “Ülkemizin birçok yerinde ilkbahar yaşanırken biz hala karla mücadeleye devam ediyoruz”

İHA

6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi Şantiye Şefi Nail Aşit: “Ülkemizin birçok yerinde ilkbahar yaşanırken biz hala karla mücadeleye devam ediyoruz”

Türkiye’de birçok ilde ilkbahar yaşanırken, Bitlis’te kalınlığı yer yer 5,5 ile 6 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor.
Bitlis İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bölgenin zorlu şartlarına rağmen köylerde vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mart ayında Bitlis merkeze toplam yağan kar miktarı yaklaşık 4,5 metre olurken, ekipler kış boyunca yürüttükleri karla mücadelenin sonuna yaklaşmanın sevinicini yaşıyor. Kent genelinde bulunan 350 köy ve 293 mezranın yolunu defalarca açan ekipler, bugün itibari ile kapalı olan 2 köy yolunu açmak için mücadelelerine devam ediyorlar.

700 bin litre yakıt harcandı
Kış boyunca birçok zorlukla karşılaşan ekipler, çoğu zaman 7/24 esasına göre çalışırken, bazı zamanlarda ise çığ tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Merkeze bağlı Yücebaş köyünde yaklaşık 6 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışması yürüten il özel idaresi ekipleri, bugüne kadar 50 iş makinesinde 700 bin litre yakıt harcadı.

“Mart ayında hiç beklemediğimiz kadar kar yağışı oldu”
Yücebaş köyündeki karla mücadele çalışmalarına katılan İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, “Yaklaşık 2223 gündür ilimizde yağan yoğun kar nedeniyle mart ayında hiç beklemediğimiz kadar kar yağışı oldu. Bugün ülkemizin birçok yerinde ilkbahar yaşanırken biz hala karla mücadeleye devam ediyoruz. Bitlis merkeze bağlı Yücebaş köyünde karla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu mevkide yaklaşık 5,5 ile 6 metre arasında kar kalınlığı bulunmaktadır. Bugüne kadar 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelimizle 26 bin 181 kilometrede yol açmış bulunmaktayız. Bu da tabii ki bize çok büyük külfete mal olmaktadır. Bugüne kadar aralık ayı ile içinde bulunduğumuz mart ayına kadar ortalama 700 bin litre yakın kullanmış bulunmaktayız. Gecesini gündüzüne katan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Gerçekten çok büyük bir mücadele verdiler. İlimiz mart ayında çok büyük bir afet yaşadı. Bu sene son 30 yılın en şiddetli kışını yaşadık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bugün itibari ile kent genelindeki kapalı köy yolumuz 2’dir. Bu köylerimizi de en kısa sürede vatandaşımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuraklığa dikkat çekmek amacıyla Van Gölü’ne kar kütleleri attılar
YEREL HABERLER Kuraklığa dikkat çekmek amacıyla Van Gölü’ne kar ...
Adilcevaz Kaymakamlığından ‘Ebru Sanatı’ projesi
YEREL HABERLER Adilcevaz Kaymakamlığından ‘Ebru Sanatı’ projesi
Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi’ne yükseldi
YEREL HABERLER Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Efeler Ligi’ne ...
BİK Müdürü Uluçamlıbel’den Kaymakam Cankaloğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER BİK Müdürü Uluçamlıbel’den Kaymakam Cankaloğlu’na ...
İdlib şehidinin adı kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER İdlib şehidinin adı kütüphanede yaşatılacak
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti
Hizan’da ‘şeker’ denetimi
YEREL HABERLER Hizan’da ‘şeker’ denetimi
BİK Müdürü Uluçamlıbel’den Kaymakam Yelek’e ziyaret
YEREL HABERLER BİK Müdürü Uluçamlıbel’den Kaymakam Yelek’e ziyaret
BİGACEM’den Müdür Demira’ya ziyaret
YEREL HABERLER BİGACEM’den Müdür Demira’ya ziyaret
Ramazan ayında tok tutan besinler Diyetisyen Demir: “Doğru beslenildiği takdirde 15-16 saatlik açlık bizi zorlamayacaktır”
YEREL HABERLER Ramazan ayında tok tutan besinler Diyetisyen Demir: ...
Hizan’da ‘Voleybol Turnuvası’ sona erdi
YEREL HABERLER Hizan’da ‘Voleybol Turnuvası’ sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.