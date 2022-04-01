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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adilcevaz Kaymakamlığından ‘Ebru Sanatı’ projesi

İHA

Adilcevaz Kaymakamlığından ‘Ebru Sanatı’ projesi

Bitlis’in Adilcevaz Kaymakamlığı, 28 köy okulundaki öğretmen ve öğrencileri ebru sanatıyla tanıştırıyor.
Adilcevaz Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneğinin desteklediği “Köy Okullarındaki Öğrenciler Ebru Sanatı İle Buluşuyor” projesi bünyesinde ilçeye bağlı 28 köydeki öğretmen ve öğrenciler ebru sanatı ile buluşturuluyor. Adilcevaz Kaymakamlığının finanse ettiği ve 15 bin TL’lik malzeme alımı ile devam eden kursu, Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol gönüllü olarak veriyor. İlk kurs için yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta bulunan Karşıyaka köyü seçildi.
Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, öğretmen ve öğrencilere ilk önce kullanılan malzemeleri tanıtıyor. Daha sonra da öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte oluşturulan atölyelerde çeşitli motifler kağıtlara işleniyor.
İlk etkinliğe katılan Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, hedeflerinin 3 bin öğretmen ve öğrenci olduğunu belirterek, “Köy okullarımızı bazı aktivitelerde şehir merkezine göre biraz mahrum durumdalar. Bizlerde bu açığı kapatmak için böyle bir proje geliştirip, kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, STK’larımız ve belediyemizle birlikte ebru kursları verelim istedik. Öğrencilerimizde bu kursu keyifle icra ediyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Bizlerde onların bu keyfine ve mutluluğuna ortak olmak için bugün buradayız. Adilcevaz ilçesine bağlı 28 köyümüzün tamamına bu projemizi uygulayacağız. Yaklaşık 3 bin öğrencimizi ebru sanatı ile buluşturacağız” dedi.
Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise daha önceleri baston sanatçısı olarak ebru sanatını bastonlara işlediklerini, şimdi de kaymakamlığın projesine gönüllü olarak destek vererek köy okullarındaki öğretmen ve öğrencileri ebru sanatı ile buluşturduklarını söyledi. Birol, “Dünyada baston üzerine ebru sanatını işleyen ilk kişi benim. Şimdi de okullarda öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Herhangi bir bedel almadan kaymakamlığımızın yaptığı projeye destek verdik. Öğrencilerimizin gözündeki o heyecanı ve aşkı gördük. Her birine fırçalar tutturarak, boyanın suyun üstündeki dansını göstermeye çalışacağız” diye konuştu.

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