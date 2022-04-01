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Rektör Elmastaş: "Bitlis Eren Üniversitesi 10 bini aşan öğrencisiyle Türkiye’nin önemli eğitim kurumları arasındaki yerini almıştır”

İHA

Rektör Elmastaş: "Bitlis Eren Üniversitesi 10 bini aşan öğrencisiyle Türkiye’nin önemli eğitim kurumları arasındaki yerini almıştır”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 6 fakülte, 2 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsünün bulunduğu üniversitelerinin 10 bini aşan öğrencisiyle Türkiye’nin önemli eğitim kurumları arasındaki yerini aldığını söyledi.
BEÜ Konuk Evi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda basın ile bir araya gelen Rektör Elmastaş, üniversitenin tamamlanan ve devam eden projeleri ile planlanan ve hedeflenen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. “Bitlis Eren Üniversitesi 6 fakülte, 2 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ve sayısı 10 bini aşan öğrencisiyle bugün Türkiye’nin önemli eğitim kurumları arasındaki yerini almıştır” diyen Elmastaş, açılması için ön lisans, lisans ve lisansüstü anlamında birçok bölüm ve program başvurusu yaptıklarını kaydetti. Son bir yılda tamamlanan yapım işleri ile ilgili de bilgi veren Rektör Elmastaş, “Üniversitemiz binalarının genel bakım ve onarım işleri yapıldı. Kampüs içi yol asfaltlama çalışmaları yapıldı. Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak ve Ahlat MYO doğalgaz dönüşümleri yapıldı. Tekmer binası dönüşümü yapıldı. Kampüste kayak merkezi açıldı. Kampüste sondaj çalışması yapıldı. Merkezi kampüs halı saha onarımı yapıldı. Üniversitemiz kapalı otopark girişi tadilatı yapıldı. Tatvan Meslek Yüksekokulu halı sahasının açılışı yapıldı. Uygulama oteli protokolü yapıldı. Yapımı devam eden inşaat işleri kapsamında ise, Yapı İşleri ve Teknik ile Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları binası, 20+1 daireli lojman, çevre düzenlemesi, BEÜ kapalı tenis kortu ve sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapım işi, üniversitemiz merkezi yemekhane binasının dış cephe dönüşümünün yapılması, üniversitemiz merkezi yemekhane binasının güney doğu cephesine sergi salonu ve sinemaların yapılması, meslek yüksekokulu ve yüksekokul kompleksi bloklarının morfolojiye, dönüştürülmesi, İslami İlimler Fakültesi Binası İnşaatı ve Tatvan MYO Binasının fakülteye dönüştürülmesi, üniversitemiz kampüs yerleşkesinde merkezi kafeterya binasının inşaatı devam etmektedir” dedi.

“Bilimsel projeler devam ediyor”
Son bir yıl içinde sayısız çalışma ve faaliyete imza attıklarını belirten Elmastaş, son bir yıl içerisinde onaylanan bilimsel projeler ile ilgili ise şu bilgileri verdi:
“Son bir yılda 3 bilimsel projemiz onay aldı. Bunlar; Yapay Zeka ile Eğitilmiş İHA’ların Desteğiyle Kritik Alanların Güvenliği (AHLAT) Projesi, TUBİTAK 2237B Destekli Proje Yazma Eğitimi, Bridging Educational Emergency to Digital Pedagogies projeleridir. Yapay Zeka ile Eğitilmiş İHA’ların Desteğiyle Kritik Alanların Güvenliği (AHLAT) Projemiz Savunma Sanayi Başkanlığına sunulan 1 milyon TL bütçeli bir proje olup; DİHA projesinde yapay zekâ ile eğitilmiş İHA’ların desteğiyle kritik alanlar akıllı bir şekilde taranacak. Ayrıca İHA’ların yörüngelerinin hesaplanmasında ileri yapay zekâ tekniklerinden faydalanılacaktır. Barındırdığı ileri teknoloji sayesinde öğrencilerin yetiştirilmesine sağlayacağı katkının yanı sıra, DİHA projesi ile savunma sanayisine de yüksek teknolojik ürün kazandırılması amaçlanmaktadır. Diğer bir projemiz ise TÜBİTAK 2237B Destekli Proje Yazma Eğitimi projemizdir. Bu projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenen 47 bin 879 TL bütçelidir. Üçüncü projemiz ise Avrupa Birliği Erasmus+ Programı olup bütçesi 300 bin Euro’dur. Bu proje pandemi dolayısıyla dijital pedagoji konusunda bilgisi ve deneyimi olmayan ve aniden online eğitime geçmek zorunda kalan akademisyenleri sinir bilim ve yenilikçi teknoloji kullanarak desteklemeyi hedeflemektedir. Proje süresince iki küçük ölçekte konferans ve çeşitli webinarlar düzenlenecektir. Bunun yanı sıra değerlendirme ve başvuru aşamasında olan birçok projemiz bulunmaktadır.”

“Kısa, orta ve uzun vadede yapılması planlanan birçok çalışmamız var”
Üniversite olarak kısa, orta ve uzun vadede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de bilgiler paylaşan Elmastaş, “Kısa, orta ve uzun vadede yapılması planlanan birçok çalışmamız var. Bunlar; tıp fakültesini, eczacılık fakültesini, yabancı diller yüksekokulunu, spor bilimleri fakültesini (BESYO’yu dönüştürerek), Kanık uygulamalı bilimler fakültesini açmak, (Kanık UBYO’yu dönüştürerek), Bitlis Organize Sanayi Bölgesi içinde ilgili üretim alanlarına uygun OSB Meslek Yüksekokulu açmak, veterinerlik fakültesini açmak, ziraat fakültesinin bazı bölümlerini açmak, üniversitemiz kampüs alanı içerisinde teknokent açmak, üniversitemizin kendi enerjisini üretebileceği rüzgar enerji santralini kampüs alanında tesis etmek, akademik personel sayısını arttırmak (özellikle doçent ve profesör), mevcut lojman sayısını arttırmak, yabancı uyruklu öğrenci sayısını en az bin kişiye çıkartmak (hâlihazırda 97 öğrenci), üniversitemizin akademik başarını yükselterek açılacak yeni bölümlerle birlikte öğrenci sayısını arttırmak, kayak sporunda üniversitemizi ön plana çıkarmak ve üniversitemizin öncülüğünde kampüs kayak merkezimizde ulusal ve uluslararası kayak müsabakalarının yapılmasını sağlamak, merkezi kampüsümüzü öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla sosyal donatı sayısını yükseltmek, peyzaj projeleri ile yemeiçme, alanları ve sosyal donatıları ile kampüs alanını çağdaş ve modern hale getirmektir. İnşallah en kısa sürede bu çalışmalarımızın tamamını bir bir hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.
Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi. Düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Atlı ve Prof. Dr. Ferit İzci, BEÜ Genel Sekreter Vekili Öğretim Görevlisi Muhammed Sami Belet, BEÜ Basın Müdürü Cevat Maltaş ve basın mensupları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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