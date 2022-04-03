Bitlisli sporcular, Türkiye Muaythai Şampiyonası'ndan 2 madalya ile döndü

Bitlisli sporcular, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası’ndan iki madalya ile döndü.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 2631 Mart tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 400 sporcunun katıldığı A Clas Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Bitlis’ten 5 sporcu katıldı. Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada Gamze Korkmaz gümüş madalya alırken, Muhammet Karayılan ise bronz madalyanın sahibi olup, Avrupa Şampiyonası'na ve Muaythai Türkiye Süper Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

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