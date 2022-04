Tatvan'da ihtiyaç sahibi ailelere iftarda sıcak yemek dağıtımı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Ramazan ayı boyunca her gün 200 ihtiyaç sahibi aileye sıcak iftar yemeği evlerine götürülüyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayı geleneklerini yaşatmaya çalışan Tatvan Belediyesi, Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından birlik ve beraberliği pekiştirmek adına her gün 200 ihtiyaç sahibi aileye iftar yemeği ikram ediliyor. Bu yıl Ocak ayı ile başlayan ve Ramazan ayı boyunca da devam edecek olan yemek dağıtımı dev kazanlarda özenle hazırlanıp paketleniyor. Hazırlanan yemekler ekipler tarafından araçlar ile iftar öncesinde Tatvan’ın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Tatvan'da her gün aş evinde pişirilen yemekleri 45 eve kapı kapı dolaşarak dağıttıkları söyleyen belediye personeli Mehmet Beybiroğlu; "300 hanemiz var ve günlük olarak yemeklerimizi çıkarıyoruz. Evden eve tek tek vatandaşlarımızın kapılarına giderek yemekleri bırakıyoruz. Bu yemekleri sadece Ramazanda değil, Ramazandan önce 3 aylık bir süredir dağıtım yapıyoruz. Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Tatvan Belediyesinin beraber yaptıkları bir organizedir. Tatvan'da 21 mahalleye yemek dağıtımı yapıyoruz. Kızılay'ın kendi aracı var ve 2 araç olarak dağıtım yapıyoruz. Toplamda 4 personelimiz var ve yaklaşık 200 kişiye iftara sıcak yemek ulaştırıyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşa, mağdur olan insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.