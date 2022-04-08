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Hizan Kaymakamı Yelek, iftarını şehit ailesi ile birlikte açtı

İHA

Hizan Kaymakamı Yelek, iftarını şehit ailesi ile birlikte açtı

– Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, iftarını şahit ailesi Sinan Aktaş’ın evinde açtı.
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Yenikent Mahallesinde ikamet eden Sinan Aktaş’ın evine konuk olarak iftarını açtı. Aile ile yakından ilgilenerek talep ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Yelek, şehitlerin emanetleri
her zaman kendileri için farklı olduğunu söyledi. Ülkenin birlik ve bütünlüğünü kimsenin bozamayacağını, dinimizde şehitlik mertebesinin son derece önemli olduğunu kaydeden Kaymakam Yelek, “Şehitlerimiz olduğu zaman düşen ateş sadece o aileyi değil, milletin bağrına düşüyor, milleti yakıyor. Allah katında Şehitlik, Peygamberlikten sonra gelen en yüksek bir makamdır ve onun yeri cennettir. Şehitlerimizin emanetleri olan sizlerin daha mutlu olabilmeniz, şehitlerimizin yokluğunu hissetmemeniz için sizlerle bu tür özel günleri vesile kılarak bir araya gelmeyi istiyoruz. Yöneticiler olarak bizlere düşen görev bu topraklar uğruna, vatan uğruna, bayrak uğruna, din uğruna canını veren şehitlerimizin yakınlarının yanında olmaktır” dedi.
Kaymakamım Yelek’e İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.

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