Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı uğruna ‘ejderha hastalığına’ yakalanmış"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı uğruna ‘ejderha hastalığına’ yakalanmış"

İHA

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı uğruna ‘ejderha hastalığına’ yakalanmış"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kılıçdaroğlu'nun ‘Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna rasyonel olmayan ve kaos siyasetini sürdürmek için her adımı attığını belirterek, “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı uğruna ‘ejderha hastalığına’ yakalanmış” dedi.
Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun çeşitli kurumlara yapmak istediği ziyaretlerin CHP için aslında hiçbir anlam taşımadığını ve Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna her türlü rasyonel olmayan adımı attığını ifade etti. Palabıyık, “Ejderha hastalığı bir çeşit aç gözlülük ve kibir hastalığıdır. Hobbit filmindeki Thorin Meşekalkan’ın yakalandığı bu hastalık, Cüce dağına gömülü olan altınlara sahip olma arzusunun önüne geçememesi sonucu ortaya çıkmıştır. Anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu da, Cumhurbaşkanı adayı olma arzusunun önüne geçemiyor ve aday olma uğruna aynı hastalığa yakalanmış görünüyor. Gözü hiçbir şey görmüyor. Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna bütün hataları yapıyor. Hatta yapmayacak denilen hatalar da yapıyor. Mesela hiç gündemde yokken Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etmeye kalkıyor. Kılıçdaroğlu anlaşılıyor ki kaos siyasetinden besleniyor. Çünkü randevu almadan yapılan ziyaretler kaos yürüyüşünün önemli bileşenleri olarak görülüyor. Sayın Kılıçdaroğlu uyguladığı pratikleri kimden akıl alarak gerçekleştiriyor bilmiyoruz ama Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için izlediği politikanın kısa bir süre sonra işe yaramadığını görecektir. Çünkü halk, sürekli kapılardan çevrilen bir siyasal aktörün, karizma eksikliği yaşadığına karar verirse, o siyasal aktörü kısa bir süre sonra gündeminden çıkaracaktır. Özellikle Mansur Yavaş’a yapılan çağrı sonrası yeniden kaos politikasını hayata geçiren Kılıçdaroğlu, hem İmamoğlu’nun hem de Yavaş’ın karşısına daha güçlü bir aday profili ile çıkmaya çalışıyor. Yaptıklarına bakıldığında rasyonel olmayan adımları da kaos yürüyüşüne ekleyen Kılıçdaroğlu’nun, bir süre sonra kendi partisinin de desteğini kaybedeceği aşikardır" diye konuştu.

“Bu hastalık Kılıçdaroğlu’nun sonu olabilir”
Ejderha hastalığının psikolojik olarak Kılıçdaroğlu’nun sonu olabileceğini sözlerine ekleyen Palabıyık, “Sayın Kılıçdaroğlu özellikle son günlerde psikolojisine oldukça dikkat etmeli, çünkü ejderha hastalığı, bireyin psikolojisini alt üst ediyor. Sürekli ekranda görünmek ve gündemde olmak gibi bir uğraşı var. Bu uğraş, bireyi aç gözlülüğe götürüyor ve aday olabilmek için kendini yiyip bitiyor. Zamanla, adaylığına karşı çıkan herkesi karşısına alıyor. Bu tavrında zorlandığı süreçte ise daha fazla hırçınlaşabiliyor. Bu tür kişiler için rahat yaşam diye bir şey yoktur. Kılıçdaroğlu, ancak Cumhurbaşkanı adayı olabilirse rahat yaşamı elde edebileceğine inanıyor. Bu sebepten de durmadan kaos ziyaretleri ve yürüyüşleri yapıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güroymak’ta ‘Ben olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı
YEREL HABERLER Güroymak’ta ‘Ben olsaydım’ temalı bağımlılıkla ...
Çöl tozu ölüm riskini arttırıyor Doktor Necmettin Nergiz: “Çocuklar ve yaşlılar üzerinde etkisi daha fazladır” “Dikkat edilmediği takdirde ölüme kadar gidebilir” “Toz bulutlarının geldiği zamanlarda dışarıya çıkılmamalıdır” “Tozlar akciğere alındıktan sonra dokuda harabiyete yol açmaktadır”
YEREL HABERLER Çöl tozu ölüm riskini arttırıyor Doktor Necmettin ...
Hizan Kaymakamı Yelek, iftarını şehit ailesi ile birlikte açtı
YEREL HABERLER Hizan Kaymakamı Yelek, iftarını şehit ailesi ile ...
Hizan’da ‘Ben olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Hizan’da ‘Ben olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele ...
Tatvan güne çamurla uyandı
YEREL HABERLER Tatvan güne çamurla uyandı
Ahlat’ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı
YEREL HABERLER Ahlat’ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı
Bitlis’te tır içerisinde 129 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis’te tır içerisinde 129 göçmen yakalandı
TIR'dan 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER TIR'dan 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen çıktı
Tatvan’da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi
YEREL HABERLER Tatvan’da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.