Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı uğruna ‘ejderha hastalığına’ yakalanmış"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kılıçdaroğlu'nun ‘Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna rasyonel olmayan ve kaos siyasetini sürdürmek için her adımı attığını belirterek, “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı uğruna ‘ejderha hastalığına’ yakalanmış” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun çeşitli kurumlara yapmak istediği ziyaretlerin CHP için aslında hiçbir anlam taşımadığını ve Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna her türlü rasyonel olmayan adımı attığını ifade etti. Palabıyık, “Ejderha hastalığı bir çeşit aç gözlülük ve kibir hastalığıdır. Hobbit filmindeki Thorin Meşekalkan’ın yakalandığı bu hastalık, Cüce dağına gömülü olan altınlara sahip olma arzusunun önüne geçememesi sonucu ortaya çıkmıştır. Anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu da, Cumhurbaşkanı adayı olma arzusunun önüne geçemiyor ve aday olma uğruna aynı hastalığa yakalanmış görünüyor. Gözü hiçbir şey görmüyor. Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna bütün hataları yapıyor. Hatta yapmayacak denilen hatalar da yapıyor. Mesela hiç gündemde yokken Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etmeye kalkıyor. Kılıçdaroğlu anlaşılıyor ki kaos siyasetinden besleniyor. Çünkü randevu almadan yapılan ziyaretler kaos yürüyüşünün önemli bileşenleri olarak görülüyor. Sayın Kılıçdaroğlu uyguladığı pratikleri kimden akıl alarak gerçekleştiriyor bilmiyoruz ama Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için izlediği politikanın kısa bir süre sonra işe yaramadığını görecektir. Çünkü halk, sürekli kapılardan çevrilen bir siyasal aktörün, karizma eksikliği yaşadığına karar verirse, o siyasal aktörü kısa bir süre sonra gündeminden çıkaracaktır. Özellikle Mansur Yavaş’a yapılan çağrı sonrası yeniden kaos politikasını hayata geçiren Kılıçdaroğlu, hem İmamoğlu’nun hem de Yavaş’ın karşısına daha güçlü bir aday profili ile çıkmaya çalışıyor. Yaptıklarına bakıldığında rasyonel olmayan adımları da kaos yürüyüşüne ekleyen Kılıçdaroğlu’nun, bir süre sonra kendi partisinin de desteğini kaybedeceği aşikardır" diye konuştu.



“Bu hastalık Kılıçdaroğlu’nun sonu olabilir”

Ejderha hastalığının psikolojik olarak Kılıçdaroğlu’nun sonu olabileceğini sözlerine ekleyen Palabıyık, “Sayın Kılıçdaroğlu özellikle son günlerde psikolojisine oldukça dikkat etmeli, çünkü ejderha hastalığı, bireyin psikolojisini alt üst ediyor. Sürekli ekranda görünmek ve gündemde olmak gibi bir uğraşı var. Bu uğraş, bireyi aç gözlülüğe götürüyor ve aday olabilmek için kendini yiyip bitiyor. Zamanla, adaylığına karşı çıkan herkesi karşısına alıyor. Bu tavrında zorlandığı süreçte ise daha fazla hırçınlaşabiliyor. Bu tür kişiler için rahat yaşam diye bir şey yoktur. Kılıçdaroğlu, ancak Cumhurbaşkanı adayı olabilirse rahat yaşamı elde edebileceğine inanıyor. Bu sebepten de durmadan kaos ziyaretleri ve yürüyüşleri yapıyor” dedi.

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