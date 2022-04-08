Tatvan Belediyesinden ‘arıtma tesisinin çalıştırılmadığı’ yönündeki iddialara ilişkin açıklama

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarından arıtma tesisinin çalıştırılmadığı ve Van Gölü’ne kirli suların akıtıldığı yönünde yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Tatvan Belediyesinden yapılan açıklamada, arıtma tesisinin 15 günlük periyotlar ile çıkış suyundan numuneler alınarak akredite laboratuvarda test yapıldığı ve test sonuçlarının Çevre Bakanlığının kabul ettiği koşulları sağlaması halinde Van Gölü’ne deşarj yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Van Gölü’ne giden çamurlu suyun, dağlık alandan mevsimsel şartlar sonucu karların erimesi ile dere yatağında bulunan çamurların sürüklenmesi sonucu oluştuğu belirtilen açıklamada, “Bazı yazılı basın ve sosyal medya hesaplarında araştırılmadan ‘Tatvan Belediyesi Arıtma Tesisinin çalıştırılmadığı’ yönünde paylaşımlar yapılmıştır. Bu sebeple ilgili Başkanlığımızca konu ile ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Tatvan Evsel Nitelikli Aktif Çamurlu Atıksu Arıtma Tesisi, 22 üniteden oluşan Pis Su Arıtma Tesisi ve 3 adet Terfi İstasyonu ile Kotum (Tuğ) Deresi yanında inşa edilmiş olup belediyemiz tarafından işletilmektedir. 15 günlük periyotlar ile çıkış suyundan numuneler alınarak akredite laboratuvarda test yapılmakta ve test sonuçlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kabul ettiği koşulları sağlaması halinde Van Gölü’ne deşarj yapılmaktadır. Test sonuçları düzenli olarak Bakanlık sistemine aktarılmaktadır. Tesisin çalışmadığı yönündeki haberler kötü niyetli olup böyle bir durum söz konusu değildir” denildi.



Tesiste herhangi bir enerji kesintisini yaşanmadığı, sistemin aktif olarak çalıştığı ifade edilen açıklamada, “Bunun yanında meydana gelebilecek enerji kesintilerine karşı terfi istasyonlarında ve atıksu arıtma tesisinde jeneratörler hazır bulundurulmaktadır. Belediyemizin aylık elektrik gideri içindeki oranı yüzde 5 gibi küçük bir oranı kapsayan arıtma tesisimizde iddia edilen durum kesinlikle söz konusu değildir. Yapılan paylaşımlar sonrasında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinden denetim yapılması da istenmiştir. 6 Nisan 2022 tarihinde saat 22:00’de ilgili il müdürlüğümüz personellerince yapılan incelemelerde; arıtma tesisinden göle aktarılan herhangi bir evsel veya endüstriyel atık su girişi olmadığı belirlenmiştir. Gelen çamurlu suyun, dağlık alandan mevsimsel şartlar sonucu karların erimesi ile dere yatağında bulunan çamurların sürüklenmesi sonucu oluştuğu tespit edilmiştir. Büyük bir meşakkatle yıllardır süren altyapı projeleri kıyı boyunca yapılan temizlik ve rehabilitasyon çalışmaları Van Gölü Belediyeler Birliğine öncülük edilmesi ve STK’lar ile işbirliği yapılması belediyemizin Van Gölü’müzü korumak için gösterdiği hassasiyetin ifadesidir. Bakanlığımızın destekleri ile önümüzdeki süreçte Van Gölü kıyımızda dip temizliği çalışmalarına da başlanacaktır. Van Gölü hepimizin ortak mirasıdır” ifadelerine yer verildi.

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