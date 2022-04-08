Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te 2 TIR´ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında BitlisDiyarbakır kara yolunun Narlıdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır yönünden gelen Adem Özdoğan yönetimindeki 34 KJ 6153 TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Orçun Bayram yönetimindeki 33 BTD 67 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Sürücü Adem Özdoğan araçta sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özdoğan, Bitlis Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-04-08 15:46:04
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