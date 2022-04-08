Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yeni atama

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Bitlis’in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne Uzman Doktor Rüstem Kuzan atandı.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Gülver Gülen’in yerine Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Rüstem Kuzan atandı. Uzm. Dr. Rüstem Kuzan 20142017 yılları arasında Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde 3 yıl Acil Hekimliği yaptı. Ardından 20172022 yılları arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanlığını alan Kuzan, Tatvan İlçe Sağlık Müdürü olarak göreve başladı.

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