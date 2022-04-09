Van Gölü Ekspresi, 8 bin 600 fotoğraf arasından ödül alan 44 fotoğraf arasına girdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çekilen Van Gölü Ekspresi fotoğrafı 8 bin 682 fotoğrafın gönderildiği ulusal yarışmada sergileme ödülüne layık görülerek ilk 44 fotoğraf arasında girdi.

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından, amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçıların kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak ve onların motive olmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Ulusal Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı. 2 bin 516 kadın fotoğrafçının 8 bin 682 fotoğrafla katıldığı yarışmanın kazananları belli oldu. Tatvan ilçesinde görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu tarafından çekilen Van Gölü Ekspresi’nin, Rahva bölgesinde bulunan Kirkor Dağı eteklerindeki muhteşem görüntüsü binlerce fotoğrafı geride bırakarak ödüle layık görüldü. Çektiği Van Gölü Ekspresi fotoğrafıyla derece alan fotoğrafçı Mihraç Kulu, amacının çektiği fotoğraflarla bölgenin güzelliklerini tanıtmak olduğunu söyledi. Ankara’dan çıkıp son durağı olarak Bitlis’in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi’nin, Rahva bölgesinde bulunan Kirkor Dağı güzel görüntüler oluşturduğunu kaydeden Kulu, “Şubat ayında büyük emekler vererek çektiğim Van Gölü Ekspresi fotoğrafımın ulusal bir yarışmada derece almasının tanıtım yönünden önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Zaten son zamanlarda çektiğim ve paylaşımlar yaptığım fotoğraflarda amacım bölgenin güzelliklerini tanıtmak. Popüler olan ve ilginin çok büyük olduğu bu yarışmada Van Gölü Ekspresi fotoğrafımın derece almasının dikkatleri bu yöne çekmesinde etkili olacağına inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.