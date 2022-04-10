Bitlis’te Türk Polis Teşkilatı'nın 177’nci kuruluş yıldönümü kutlandı

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Bitlis'te Türk Polis Teşkilatı'nın 177’nci kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Kaman, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, programa katılan personelin gününü kutladı.

Hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona eren törene kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve şehit yakınları katıldı.

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