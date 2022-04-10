Bitlis'te 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri

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Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü nedeniyle Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hafta münasebeti ile çeşitli etkinlikler düzenleyen Bitlis Emniyet Müdürlüğü "Kanımızla, Canımızla Milletimizin Hizmetindeyiz" sloganı ile kan bağışı kampanyasında bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polis okulu öğrencilerimiz ve personelimiz Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunarak siz de hayat kurtarabilirsiniz" denildi.

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