Bitlis'te 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri

İHA

Bitlis'te 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü nedeniyle Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Hafta münasebeti ile çeşitli etkinlikler düzenleyen Bitlis Emniyet Müdürlüğü "Kanımızla, Canımızla Milletimizin Hizmetindeyiz" sloganı ile kan bağışı kampanyasında bulundu.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polis okulu öğrencilerimiz ve personelimiz Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunarak siz de hayat kurtarabilirsiniz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te iki araçta 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi Oyuncak ayının içindeki metamfetamin polisin gözünden kaçmadı
YEREL HABERLER Bitlis'te iki araçta 1 kilo 524 gram metamfetamin ele ...
Bitlis Emniyet Müdürü Özcan'ın ‘10 Nisan’ mesajı
YEREL HABERLER Bitlis Emniyet Müdürü Özcan'ın ‘10 Nisan’ mesajı
Bitlis’te Türk Polis Teşkilatı'nın 177’nci kuruluş yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Bitlis’te Türk Polis Teşkilatı'nın 177’nci kuruluş ...
Tatvan'da Abdurrahman Önül konseri
YEREL HABERLER Tatvan'da Abdurrahman Önül konseri
Hizan’da Polis Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Hizan’da Polis Haftası kutlandı
Tatvan’da Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Tatvan’da Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ...
Şehit ailesine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Şehit ailesine anlamlı ziyaret
Tatvan’da ihtiyaç sahipleri için aşevi ve butik mağazası açıldı
YEREL HABERLER Tatvan’da ihtiyaç sahipleri için aşevi ve butik ...
Van Gölü Ekspresi, 8 bin 600 fotoğraf arasından ödül alan 44 fotoğraf arasına girdi
YEREL HABERLER Van Gölü Ekspresi, 8 bin 600 fotoğraf arasından ödül ...
Adilcevaz’da bir yanda kış bir yanda bahar 2 mevsim yaşandığı Adilcevaz’da bir yandan koyunlar karın üzerinde yemlenirken, bir yandan da Gülistan Ovası’nda yeşil meralarda besleniyor
YEREL HABERLER Adilcevaz’da bir yanda kış bir yanda bahar 2 mevsim ...
Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Dilenciler de mevsimlik işçiler gibi hareket ediyorlar ve hemşerilik olgusunu kullanıyorlar”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Dilenciler de mevsimlik ...
Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak ...
Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü
Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yeni atama
YEREL HABERLER Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yeni atama
Bitlis´te 2 TIR çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis´te 2 TIR çarpıştı: 1 yaralı
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ...
Tatvan Belediyesinden ‘arıtma tesisinin çalıştırılmadığı’ yönündeki iddialara ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesinden ‘arıtma tesisinin ...
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı uğruna ‘ejderha hastalığına’ yakalanmış"
YEREL HABERLER Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kılıçdaroğlu, ...
Güroymak’ta ‘Ben olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı
YEREL HABERLER Güroymak’ta ‘Ben olsaydım’ temalı bağımlılıkla ...
Çöl tozu ölüm riskini arttırıyor Doktor Necmettin Nergiz: “Çocuklar ve yaşlılar üzerinde etkisi daha fazladır” “Dikkat edilmediği takdirde ölüme kadar gidebilir” “Toz bulutlarının geldiği zamanlarda dışarıya çıkılmamalıdır” “Tozlar akciğere alındıktan sonra dokuda harabiyete yol açmaktadır”
YEREL HABERLER Çöl tozu ölüm riskini arttırıyor Doktor Necmettin ...
Hizan Kaymakamı Yelek, iftarını şehit ailesi ile birlikte açtı
YEREL HABERLER Hizan Kaymakamı Yelek, iftarını şehit ailesi ile ...
Hizan’da ‘Ben olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Hizan’da ‘Ben olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.