Otobüs yolcusunun elindeki oyuncak ayı ile uyuşturucu sevkiyatı; 2 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, polisin yol kotrolleri sırasında durdurduğu otobüsteki bir yolcunun elindeki oyuncak ayı içerisinde 504 gram, durdurulan bir başta otomobilde iise 1 kilo 20 gram olmak üzere toplam 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili otobüs yolcusu K.G. ve otomobilde bulunan M.T. gözalıtına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, otobüste yolcu olarak bulunan K.G.'nin elindeki oyuncak ayı içerisinde 505 gram, durdurulan bir başka otomobilde ise 1 kilo 20 gram olmak üzere toplam 1 iklo 524 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili K.G. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-04-10 23:59:11
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