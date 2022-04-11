Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri

Bitlis’in Hizan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

İftar programında konuşan Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, “Şanla, şerefle yazdığı 177 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan Polis Teşkilatımız, 177. kuruluş yılına girerken, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Bu vesile ile başarı dolu nice yıllar diler, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olan mensuplarımıza Allah'tan rahmet, gazi ve emeklilerimiz ile halen görev yapan meslektaşlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Emniyet Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Düzenlenen iftar programına Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan ve polisler katıldı.

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