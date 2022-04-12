4 göçmenin öldüğü kazada 3 organizatör adliyeye sevk edildi

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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 4 göçmenin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Adilcevaz’da dün 4 kişinin öldüğü ve 23 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs şoförünün de aralarında bulunduğu 3 organizatör adli makamlara çıkarıldı. Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz devlet hastanelerine kaldırılan 23 yaralıdan 14’ünün ise taburcu oldukları ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildikleri öğrenildi.

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