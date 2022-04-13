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Öğretmenlerden örnek davranış Öğretmenlerden ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Hidayet İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri, Ramazan ayı dolayısıyla "Bir Koli De Sen İnfak Et Gıda Kolisi" projesiyle ihtiyaç sahibi aileler için gıda kolileri hazırladı.

Öğretmenlerden örnek davranış Öğretmenlerden ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Hidayet İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri, Ramazan ayı dolayısıyla “Bir Koli De Sen İnfak Et Gıda Kolisi” projesiyle ihtiyaç sahibi aileler için gıda kolileri hazırladı.
Tatvan Hidayet İlkokulu öğretmenleri, Ramazan ayında birlik ve beraberliği arttırmak amacıyla örnek bir davranışa imza attı. Okul idarecileri ve öğretmenleri, “Bir Koli De Sen İnfak Et Gıda Kolisi” adıyla gerçekleştirdikleri proje ile ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında gıda kolisi yardımında bulundu.
Okul yönetimi, öğretmen ve velilerin sağladığı desteklerle alınan un, pirinç, şeker, yağ, salça, makarna, bakliyat ve çay gibi temel gıda malzemelerinden gıda kolileri hazırlandı. İhtiyaç sahibi her aileye ulaştırılması hedeflenen projede 70’in üzerinde yardım kolisi hazırlanıp paketlendikten sonra aileler okula gelerek gıda kolilerini teslim aldı.
Öğretmenlerin şimdiye kadar hazırladıkları 72 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirten Hidayet İlkokul Müdürü Selahaddin Bayav, “Ramazan ayında arkadaşlarımız düşünüp fikirlerini bize sundular. Okulda böyle bir kampanya ile başlasak nasıl olur diye sordular. Fikir çok hoşumuza gitti. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yardım kampanyası başlatıp öğretmen arkadaşlarımız fedakârlık yaparak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştılar. Asıl mimarlar veliler ve öğretmenlerimizdir. Gönülden destek verdiler. 72 koliye yakın yardım geldi ve inşallah dahası da gelecek. Peyderpey dağıtıyoruz. Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.
Başlattıkları projede yardıma muhtaç ailelere gıda kolilerini ulaştırdıklarını ve daha fazla aileye ulaşmak istediklerini dile getiren Müdür Yardımcısı Esra Uçak ise “Ramazan ayı birliktelik ve bereket ayıdır. Bu şekilde bir konuşma yaparken acaba ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir projeye karar verdik. Bu projede yardıma muhtaç ailelere kolilerimizi ulaştırıyoruz. Bu süreçte bize yardımcı olan öğrencilerimize, Müdürümüz Selahattin Bayav’a ve bizlere destek olan öğretmen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar toplanan paralarla yaklaşık 70 aileye destekte bulunduk ve olmaya da devam edeceğiz. Geri kalan paralar ile de kolilerimizi hazırlayıp ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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