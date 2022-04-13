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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güroymak Belediyesinden eğitime destek

İHA

Güroymak Belediyesinden eğitime destek

Bitlis’in Güroymak Belediyesi maddi durumu iyi olmayan çocukların eğitimine destek vermeye devam ediyor.
Düzenli olarak yıllardır eğitime ve dar gelirli ailelerin öğrencilerine maddi ve manevi destek veren belediye, bu yıl da öğrencilerin sosyal, kültürel ve spor alanlarındaki eğitimlerine destek verecek. Konu ile ilgili Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, belediyenin ilçedeki tüm özel eğitim öğrencileri için hazırlattığı hediyelerin teslim edildiği belirtilerek, “Çocuklar mutlu olsun projesinin kış kısmı çerçevesinde 850 öğrencimizi kayak merkezine taşımıştık. Ayrıca proje yaz döneminde feribot ile TatvanVan gezileri ile Bitlis kapalı yüzme havuzuna taşınmaları gibi etkinlikler ile devam edecek. Yaz aylarında 7 adet okulumuzun bahçesi kilitli parke taşı ile çevre düzenlenmesi işlerinin işçilik maliyetleri ilçemiz belediyesi tarafından karşılanmıştır. Bakanlığımızın seferberlik ilan ettiği ve ilçemizde yapımı tamamlanan 66 adet kütüphanemizi kitaplarla donatmak ve öğrencilerimizin hizmetine sunmak üzere gerekli işlemler belediye tarafından başlatılmıştır. Bunlardan ayrı bir şekilde, belediyenin öğrencilerimizin eğitimine büyük katkısı olacak olan tam donanımlı kütüphane için girişimlere başlamıştır. İl veya Türkiye müsabakalarında derece yapan öğrencilerimize gerekli forma ve spor malzemesi temini yapılmıştır” denildi.
İlçede arsa probleminden dolayı okul yapılamadığı ve yapılaşmanın arttığı bölgede Milli Eğitim Müdürlüğüne Güroymak Belediyesi tarafından arsa temin edildiği de ifade edilen açıklamada, “Arsanın temin edilmesinin akabinde okul yapım projelerimiz 2022 yatırım programına alınmıştır. Kaymakamız Ramazan Cankaloğlu’na çocuklarımızın eğitimine verdiği önem ve büyük katkıları için şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

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