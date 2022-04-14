Aktardan Ramazan ayına özel yüzde 20 indirim

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan bir aktar, Ramazan ayı dolayısıyla artan fiyatlara tepki göstermek amacıyla tüm ürünlerde yüzde 20 indirim yaptı.

Tatvan ilçesinde ‘Aktar Rahmi Amca’ olarak bilinen Rahmi Aygün, Ramazan ayı dolayısıyla fiyat artışı yapan fırsatçılara tepki göstermek amacıyla indirime gitti. Ülkenin ekonomisine destek olmak ve vatandaşların mağdur olmaması için fiyatları yükselten fırsatçılara inat tüm ürünlerde yüzde 20 indirim yapan Aygün, tüm esnafı indirime davet etti.

Ramazan ayından dolayı tüm ürünlerde yüzde 20 indirim yaptığını söyleyen Rahmi Aygün, “Ramazan ayı bir rahmet ayıdır. Bizler de Allah’a iman ediyoruz. Bende karınca misali Ramazan ayı münasebetiyle bütün ürünlerimizde yüzde 20 indirim yaptım. Ülkemizde maydanoz 3 lirayken ne oldu da 10 liraya fırladı. Et fiyatı neden yükseldi? Bütün üretici firmalara sesleniyorum. Bu rahmet ve merhamet ayında ne olursunuz çalışanlarınıza, ülkenize, komşularınıza merhamet edip indirim yapalım. Fakir fukara faydalansın. Ben karınca misali bunu yaptım. İnşallah yapmaya da devam edeceğiz. İl ve ilçelerimiz genelinde bütün esnafı da buna davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.