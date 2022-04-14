Ahlat’ta “Okullarımız için senden de bir kitap” kampanyası

Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Okullarımız için senden de bir kitap” kampanyası başlatıldı.

Başlatılan kampanya ile okul kütüphanelerindeki kitap sayısının arttırılması hedefleniyor. Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kitap bağış kampanyasıyla birlikte okullardaki kütüphaneler yeni kitaplarla buluşacak.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne veya ilçedeki okul müdürlüklerine kitaplarını teslim edebileceği belirtildi. Kampanya ile temin edilen hikaye ve roman türündeki kitapların ilk, orta ve liselerdeki okul kütüphanelerine bırakılacağı belirtildi.

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