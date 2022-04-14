Bitlis’te 2 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bitlis’te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 800 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis ve Tatvan Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik dedektör köpeği Yakar ile birlikte yapılan aramada, bir koli içerisinde 2 bin 800 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda sentetik uyuşturucu haplara el konulmuş, tespit edilen şüpheli 2 şahıs hakkında ise soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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