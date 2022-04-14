Tatvan’daki park ve bahçelerde bakım çalışması

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeşil alanlarda onarım çalışmalarına başladı.

Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte peyzaj düzenleme, temizlik, çim serme, budama, bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Sürdürülen çalışmalarla ilçe genelindeki park ve bahçelerde çimleme, peyzaj düzenleme, bakım ve onarım yapılıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, amaçlarının yeşil alanları arttırarak vatandaşlara daha kaliteli ve temiz yaşam alanları sunmak olduğunu vurguladı. Geylani, “Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte ilçe sınırlarımız içerisindeki yeşil alan ve parklarımızda temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdik. Bu çalışmalarla amacımız, vatandaşlarımızın ortak kullanımına açık olan tüm alanları temiz, sağlıklı ve düzenli bir hale getirmektir. Görev süremiz içerisinde yaptığımız planlı yeşil alan çalışmalarıyla ilçemizdeki yeşil alanları arttırdık. Atıl durumdaki arazileri yeşil alan olarak kazandırdık. Karatay Parkımızı hizmete açtık. Bölgemizin en büyük mesire alanını yapıyoruz. Millet bahçemizin yapımına da bu sezon başlayacağız. Bu projelerimiz tamamlandığında ilçemizdeki yeşil alan metrekaresini iki katına çıkarmış olacağız. Son olarak hizmet yapmak kadar onu korumakta çok önemlidir. Vatandaşlarımızdan bu alanlarımıza sahip çıkmalarını ve korumalarını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.