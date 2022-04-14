AFAD’dan din görevlilerine deprem eğitimi

Bitlis İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Tatvan İlçe Müftülüğünde çalışan cami ve Kur’an kursu görevlilerine afetler sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

AFAD Başkanlığınca 2022 yılının tatbikat yılı olarak ilan edilmesiyle Bitlis AFAD eğitmenleri tarafından Tatvan İlçe Müftülüğüne bağlı cami ve Kur’an kursu görevlileri ile müftülük çalışanlarına yönelik deprem anı uygulama eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime katılan din görevlilerine depremden önce yapılması gereken hazırlık, tedbirler ile diğer afetler esnasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Afetlerden tedbirle kendimizi ve toplumumuzu koruyabileceğimizi belirten Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, “Allah bizleri her türlü afetten muhafaza etsin. Ancak deprem ve afetler toplumun bir gerçeğidir. Kaçınmanın mümkün olmadığı bu afetlerden tedbirle bilinçlenmekle kendimizi ve toplumumuzu koruyabiliriz. Önemsediğimiz ve sıkça yapılmasını gerekli bulduğumuz bu eğitimden istifade ettik. Bitlis AFAD Müdürü Erdal Tunçtan’a ve eğitmenlerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.