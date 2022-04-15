Buzları çözülen Nazik Gölü’nden büyüleyen görüntü

Kış mevsiminde şiddetli soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü’nün çözülmesiyle ortaya çıkan görüntü görenleri büyülüyor.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan, 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle donan Nazik Gölü’nün çözülmesiyle ortaya çıkan muhteşem manzara görüntülendi. Kış aylarında şiddetli soğuklarla 40 santimetre kalınlığında buz tutan gölün yüzeyi nisan ayı başlarında çözülmeye başlıyor. Göl yüzeyindeki buz tabakasının çözülmesiyle birlikte büyük kütleler halinde göl yüzeyindeki buz parçaları seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Doğa fotoğrafçıları da göl yüzeyindeki büyük kütleli buz parçalarının oluşturduğu güzel desenleri havadan görüntüleyerek arşivlerine katıyor.

Arkadaşları ile birlikte Nazik Gölü’nün kenarına giderek muhteşem manzarayı izleyen ve fotoğraflayan Sina Denizci, “Bu sene kış çok çetin geçti. Nazik Gölü dondu. 34 aydır Nazik Gölü buzlarla kaplıydı. Baharın gelmesiyle Nazik Gölü çözülmeye başladı. Bizlerde hem havadan hem de fotoğraf makinelerimizle güzel görüntüler çekmeye çalışıyoruz. Güzel manzaralar izliyoruz” dedi.

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